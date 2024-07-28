美國防部承認發布虛假信息　抹黑中國疫苗

美國國防部承認曾在菲律賓發動宣傳攻勢抹黑中國疫苗。圖為馬尼拉民眾2022年接種疫苗。（來源：大公網） 中評社香港7月28日電／據大公報援引路透社報導，美國國防部在一份文件中承認，曾在新冠疫情期間向菲律賓受眾發布信息，貶低中國疫苗的安全性和有效性。



大公報上月曾報導，英媒的調查報導揭露，美國軍方在2020及2021年鎖定位於中亞、中東與東南亞各地的發展中國家民眾，向他們發動“認知戰”污蔑中國科興疫苗。



近日，菲律賓前總統杜特爾特的發言人哈里.羅克在一檔播客節目中透露，6月25日的一份文件顯示，美國國防部曾告訴菲律賓外交部和國防部，承認“在傳遞與新冠肺炎有關的信息中出現了一些過錯”。美方同時安撫菲方稱，自2022年以來，美國軍方已“大大加強了對信息活動的監管和問責”。



路透社表示，通過其自有信息渠道證實了這份文件的真實性。但美國五角大樓發言人皮特.阮拒絕證實文件相關內容，不過他承認，五角大樓確實發布了“關於中國疫苗安全性和有效性的社交媒體內容”，同時又辯稱軍方在其中沒有責任。



此前報導披露，美國國防部利用多個社交媒體，包括社交平台X（舊稱Twitter）至少300個虛假賬號，抹黑中國提供給發展中國家的新冠疫苗，其中菲律賓是最大受害者。



受美軍傳播的反疫苗謠言影響，菲律賓疫苗接種工作進展緩慢，間接導致更多人染疫身亡。



參與行動的美國官員承認，美方沒有能力與夥伴國家分享疫苗，因此選擇抹黑中國疫苗，圖謀打壓中國的地區影響力，維持美國霸權。