灣區深度融合　更好聯通世界

圖：深圳一家科技公司研發的人形機器人，在新能源汽車生產線上工作。（圖源：大公報） 中評社北京7月28日電／據大公報報導，三中全會《決定》提出，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制；深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接。暨南大學經濟學院教授王鵬告訴記者，自2019年2月《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布以來，大灣區在推動市場一體化方面進行了諸多嘗試並取得良好成效，下一步應該通過粵港澳深度融合，有效對接國際標準經貿規則，讓大灣區更好地聯通世界。



王鵬解釋說，當下，廣東要實現高質量發展，必須提高製造業的核心技術科研攻關水平，這需要資金、高端人才和科研成果的支撐。這些都是香港的優勢所在。王鵬認為未來香港可以一展所長，發揮法律、審計、金融等專業服務方面的優勢，創新合作方式，推動區域之間產業鏈和創新鏈深度融合。同時，通過粵港攜手強化頂層設計完善體制機制，聚焦要素跨境流動等熱點、難點問題進行重點突破，實現粵港澳三地新質生產力要素的順暢流動。王鵬認為，通過以上措施，可以為香港發展新質生產力創造新契機，也能讓大灣區最終實現以“點”帶“面”，促進各類要素高效便捷流動，提升市場一體化水平。