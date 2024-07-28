400多名華裔青少年走進嘉庚故里尋根

（來源：新華社） 中評社北京7月28日電／據中國僑網報導，廈門市僑聯微信公眾號消息，7月24日晚，2024年海外華裔及港澳台地區青少年“中國尋根之旅”夏令營嘉庚故里集結營在廈門舉行開營式，來自美國、加拿大、法國、意大利等15個國家和地區27個團組400多名華裔青少年走進嘉庚故里，探尋嘉庚足跡。



中國僑聯副主席高峰，省人大常委會黨組副書記、副主任林寶金，省人大僑台外事民宗委副主任委員李家榮，廈門市委常委、統戰部部長王雪敏，集美校友總會永遠名譽會長任鏡波，以及省委統戰部、華僑大學、集美大學、省市區僑聯有關領導，海外和港澳台地區僑社團等代表參加活動。省僑聯主席陳式海主持開營式。



開營儀式後舉辦了歡迎晚會。華僑大學二十四節令鼓隊以一曲鏗鏘有力的鼓樂《源》奏響了晚會的序幕。香港集美校友後裔夏令營帶來的《嘉庚爺爺我們來了》朗誦，帶大家重溫嘉庚先生愛國愛鄉、傾資興學的偉大事跡，在青少年群體中引發強烈思想共鳴。最後，在《華夏同夢》和《共赴未來》的熟悉旋律中晚會落幕。



本次活動由中國僑聯主辦，福建省僑聯、福州市僑聯、廈門市僑聯、泉州市僑聯、集美區政府、福建省黃仲咸教育基金會、福建省僑聯青年委員會共同承辦。