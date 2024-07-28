華僑華人青少年掀起文化體驗熱

（來源：新華社） 中評社北京7月28日電／據中國僑網報導，從金石篆刻的細膩刻畫，到香囊製作的縷縷芬芳，再到京劇舞台的粉墨登場……



正值暑期，不少華僑華人青少年到中國參加夏令營。夏令營中的文化體驗讓青少年感受著傳統文化的獨特魅力，在他們心底種下了關於中華文化的種子。



金石之韵，刻印時光



篆刻，這一融合了書法、雕刻與印章藝術的獨特形式，以其古朴典雅、韵味無窮的特點，深受文人墨客的喜愛。



中國篆刻有3700多年的歷史，是世界級非物質文化遺產。日前，在由中國僑聯主辦，遼寧省僑聯、沈陽師範大學承辦的2024“中國尋根之旅”夏令營上，來自韓國、美國、英國、荷蘭等國的華裔青少年手持篆刻刀，在印石上一筆一劃的緩緩雕刻，體驗中國篆刻。



“這是我第一次接觸篆刻，感覺非常有趣。”來自美國的華裔少年刁振宇興奮地說，“通過篆刻，我更加深入地瞭解了中國的書法藝術，這是一種非常有意義的體驗。”



“每一刀、每一劃都需要耐心和細心。”來自荷蘭的華裔少年任鴻沛在印石上刻了一只心愛的小烏龜。他表示，篆刻讓他感受到了中華文化的博大精深，要把自己的作品帶回荷蘭永久保存。



一縷芬芳，千年傳承



香囊，這一承載著深厚文化底蘊的傳統手工藝品，以其精美的外觀吸引著眾人的目光，也以其獨特的香氣，讓人仿佛穿越回那個詩意盎然的古代。



在溫州大學舉辦的2024“中國尋根之旅”夏令營中，15歲的德國華裔青少年葉卓杋是第一次參加此類夏令營，她對行程中的香囊製作課印象深刻。

