﻿以軍轟炸加沙野戰醫院逾百死傷

以色列空襲後，巴勒斯坦民眾27日尋找庇護所。（來源：法新社） 中評社香港7月28日電／據大公報綜合法新社及新華社報導，巴勒斯坦加沙地帶衛生部門27日發表聲明說，以色列軍隊當天轟炸加沙地帶中部代爾拜拉赫一家野戰醫院，造成至少30人死亡、超過100人受傷。



另據巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）媒體辦公室27日發表的聲明，這家醫院位於哈迪賈學校內，以軍戰機向這家醫院發射了3枚導彈。以軍襲擊對加沙地帶醫療系統造成了巨大壓力，導致衛生和醫療用品供應嚴重短缺。聲明表示，以色列和美國政府應對加沙地帶的持續殺戮負全責。



以色列國防軍27日發表聲明說，根據情報，以空軍打擊了加沙地帶中部哈迪賈學校內一處哈馬斯指揮和控制中心。多名“恐怖分子”在這所學校藏身，指揮和策劃了多起針對以方的襲擊。與此同時，他們還在學校內研製和儲存了大量武器。



法新社引述加沙民防局說，在更南邊的汗尤尼斯市地區，以色列連日來的行動已造成約170人死亡，“數百人受傷”。以軍27日稍早時警告將在汗尤尼斯採取新的行動，並對當地居民發出新的撤離命令。



據加沙地帶衛生部門27日發布的數據，去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超過3.9萬巴勒斯坦人死亡、逾9萬人受傷。



據報導，美國、以色列、埃及和卡塔爾官員28日將於意大利首都羅馬會面，討論加沙地帶停火和哈馬斯釋放人質問題。