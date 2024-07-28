民間力量為中非攜手推進現代化注入強勁動力

7月25日，第七屆中非民間論壇、第七屆中非青年領導人論壇開幕式在長沙舉行，圖為參會嘉賓在開幕式上。（來源：新華社） 中評社北京7月28日電／據新華社報導，7月24日至26日，由中共中央對外聯絡部和中共湖南省委共同主辦的第七屆中非民間論壇、第七屆中非青年領導人論壇在長沙召開。來自50多個非洲國家的政要、前政要、政黨和青年領導人及非政府組織、智庫代表等200餘人參會。



民間力量一直是中非合作的重要參與者和貢獻者。近年來，在中非命運共同體和真實親誠對非政策理念引領下，來自中國的企業、醫療機構、公益組織等民間力量，在助力提升非洲國家工業化和農業現代化發展水平、提振經濟活躍度、加速綠色轉型、改善醫療衛生管理、提升民生福祉等領域作出突出貢獻。同時，隨著中國開放的大門越開越大，也有不少非洲民營企業來到中國，共享中國發展紅利。



來自利比亞的非中合作與發展投資協會副會長阿卜杜拉·埃爾弗里德就是其中之一，他將於近期啟程來到長沙，計劃在位於長沙經開區的中非經貿總部大廈註冊一家公司，同時洽談協會入駐的相關事宜。



非中合作與發展投資協會2018年由在中國的非洲企業家聯合創立，旨在連接和促進更多中非企業商業往來。



阿卜杜拉說，經過多輪考察，發現中非經貿總部大廈聚集更優質的政策和服務，湖南也是中國聞名的中非貿易高地，因此慕名而來。預計企業入駐後，將享受3年免租金，以及平台獎補、出口信保和出口貸款等政府扶持政策。



在湖南省中非經貿合作促進研究會會長徐湘平看來，中非合作為中非民營企業互惠互利帶來了廣闊舞台。



“在民營企業積極參與下，中非經貿合作已從建築、采礦、製造、農業等傳統行業向物流、數字經濟、清潔能源、衛生健康、綠色發展、金融等多元化新業態拓展。企業把知識和技術，特別是可再生能源、農業和數字化等方面的技術帶入非洲，有效助力非洲現代化發展。”徐湘平說。



為進一步釋放民營企業對非合作潛能，中國還為私營企業搭建中非貿易的新平台，中非經貿總部大廈項目正是其中之一。該項目於6月13日正式啟動，集辦公、展示、交流等功能於一體，總面積超10萬平方米，預計未來3年可實現對非貿易額不低於300億元。

