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12架陸機今日上午“北中南”圍台
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2024-07-28 12:14:06
中評社台北7月28日電／台“國防部”今日上午公布，從昨天上午6時，迄今上午6時止，僅偵獲9艘次陸艦，持續在台海周邊活動。未料，“國防部”11時許再度發新聞稿，自上午7時50分起，陸續偵獲陸殲-16、空警-500等各型主、輔戰機計12架次出海活動。其中10架次逾越“中線”及其延伸線，進入台北、中部及西南空域，配合陸艦執行“聯合戰備警巡”。
根據《中時新聞網》報導，“國防部”表示，台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
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