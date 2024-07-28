大公網評：特朗普陷入與女性纏鬥的宿命

7月22日，美國副總統哈里斯（前）在美國華盛頓白宮南草坪出席活動。（來源：新華社） 中評社香港7月28日電／據大公報報導，這幾天美國總統大選風雲變幻，說特朗普不緊張、不抓狂，那是瞎掰。如果拜登不退選，美國大選提前100天進入“垃圾時間”，特朗普重返白宮是板上釘釘。但7月21日形勢急轉直下，民主黨“逼宮”成功，拜登黯然退場，特朗普如今不得不面對一位更會打滾撒潑罵街的哈里斯。



在拜登宣布退選之後的48個小時，哈里斯就拿到了黨內2600餘張支持票，很快超過了黨內提名所需的1967（半數）張票門檻，一些人擔心的民主黨因提名問題陷入分裂的情況並沒有出現。黨內大佬紛紛站出來背書哈里斯，為她的上位掃清了障礙，這或許是大佬們政治運作的一部分，他們在逼退拜登的同時，似已想好讓哈里斯扛起這面大旗。雖然哈里斯身上有許多天然的缺陷，但總比拜登年輕許多。正如民主黨的一位選舉專家所言，由拜登領銜，民主黨勝選的概率為0，而哈里斯出戰則變成了實實在在的30%。



俗話說，愛笑的女子命不差。哈里斯憑著膚色和女性，2020年被拜登挑出來當了副手，迎來了哈里斯人生的高光時刻。這個曾經敢愛（曾與60歲的舊金山市長談戀愛）、敢恨（當加州檢察長時打擊犯罪）的女人自打進了白宮，就變得十分低調，三年半下來，居然沒有什麼存在感，美國選民掰著指頭歷數她的成績，居然找不到像樣的一條，反而是翻查她在加州時的政績。哈里斯究竟是善於藏拙，還是她本身就是一個花瓶？人們存有不少疑問。



哈里斯2019年參加民主黨初選，結果出師不利。作為一個黑人和女人，哈里斯注定很難在民主黨的初選舞台上脫穎而出，而此次變局恰恰成全了哈里斯，讓她繞過了黨內初選，一步登天站到了民主黨的最高領獎台，也讓美國選民在兩個老男人之間有了另外的選擇。



在過去的一個月里，從6月27日的“辯論門”至7月13日特朗普遇刺案，讓特朗普一下子變成了“天選之子”，美國所有民調顯示，特朗普已領先拜登五到六個百分點，這意味著拜登已提前出局。而拜登退選之後的路透社第一份民調顯示，哈里斯以44%領先特朗普的42%，《紐約時報》、CNN、昆尼皮亞克大學以及莫寧咨詢等民調顯示，民主黨與共和黨候選人之間的差距進一步縮小，有的甚至回到了3%的誤差範圍之內，這讓特朗普寢食難安。

