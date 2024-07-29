兩岸記者走進寧夏博物館　與歷史對話聯結

“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪團一行日前來到位於銀川市的寧夏博物館（中評社 李子寧攝） 中評社銀川7月29日電（記者 李子寧）“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪團一行日前來到位於銀川市的寧夏博物館，感受寧夏獨特文化魅力，對話千年歷史。



據中評社記者瞭解，寧夏博物館位於寧夏銀川市金鳳區，是一座省級綜合性博物館、國家一級博物館，總建築面積約3萬平方米。館藏文物總數52271件，珍貴文物2770件（套），其中一級文物156件（套），其中胡旋舞石刻墓門、鎏金銅牛、力士志文支座被鑒定確認為國寶級文物。館藏岩畫、西夏文物、北方系青銅器的收藏數量和質量為文博行業所囑目；賀蘭山岩畫、紅軍西征和陝甘寧邊區時期的革命文物也很有代表性。寧夏博物館現有四個基本陳列：“朔色長天——寧夏通史陳列”、“石刻史書——寧夏岩畫陳列”、“紅旗漫卷——寧夏革命文物”、“天下黃河富寧夏——寧夏民俗陳列”，分別反映了寧夏四萬年的深厚歷史、獨具特色的岩畫文化、波瀾壯闊的革命歷程和豐富多彩的民俗文化。多層次、多角度地呈現了寧夏歷史文化的內涵和各族人民為寧夏發展所做出的貢獻。同時館內還設有兩個臨展廳，每年引進、合作舉辦境內外的展覽，以滿足觀眾的需要。



寧夏博物館館長王效軍向記者表示，寧夏特殊的地理位置，造就了豐富多彩的歷史文化，歡迎各位記者朋友通過參訪，深入瞭解寧夏的歷史文化和發展情況，更加好地向外宣傳寧夏。他還表示，寧夏屬於內陸文化，其絲路文物、北方青銅文物都非常具有特點，而台灣屬於海上文化，也有自身非常鮮明的特色，所以希望寧台兩地之間能夠增強交流，讓兩地的民眾更加認識瞭解彼此的歷史和文化，讓博大精深的中華文明繼續傳承下去。



“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪活動由國務院台灣事務辦公室新聞局與中華全國新聞工作者協會台港澳工作部共同組織。來自兩岸及香港的媒體記者將在7月25－31日期間，赴寧夏銀川、吳忠、中衛等地，全方位、多角度瞭解寧夏社會經濟文化發展狀況。

