陳志豪答中評：香港青年也有機會飛往外太空

全國港澳研究會成員、香港青年新創見副會長陳志豪 中評社香港7月29日電（記者 段曉魯）中國載人航天工程辦公室宣布完成第四批預備航天員選拔工作，獲選預備航天員當中包括一名來自香港的載荷專家。對此，全國港澳研究會成員、香港青年新創見副會長陳志豪接受中評社採訪，他表示，香港青年人有朝氣有聰明才智，有香港國際化的教育土壤，應該珍惜香港的科研及吸引人才方面的制度性優勢，立志為香港為祖國的科創事業發光發熱，相信通過自己的努力，有朝一日也能夠飛往外太空。



陳志豪表示，二十屆三中全會出台的《決定》強調，要將港澳打造成為國際高端人才集聚高地，本次港人的獲選應證了這一點，說明香港的航空航天工程建設、科技人才培養以及科創技術和能力得到國家的充分肯定。這有利於提振香港青年繼續培養科創技能和興趣，加強香港本土科技發展動能，為國家的科技發展輸送優秀人才和高端技術，持續貢獻香港力量，乘著新時代的東風，加速融入國家的發展大局。



陳志豪亦表示，青年當不已山海為遠，志願只向家國未來。本次港人載荷專家的成功獲選是所有香港人值得自豪的事情，為港人貢獻航空航天領域的智慧開啟先河。青年人對於科創領域的興趣，在小學時期就應該開始培養。香港各中小學應充分發揮本次示範作用，開設科學教育課程、加開創新科技興趣班，開展獲選專家入校園的宣傳講座，不斷加強青年人科創技能和興趣的培養。在載荷專家回香港後，亦應邀請他們多分享太空工作經驗，引起青年學子對太空工作的志趣。



陳志豪指出，香港青年人有朝氣有聰明才智，有香港國際化的教育土壤，應該珍惜香港的科研及吸引人才方面的制度性優勢，立志為香港為祖國的科創事業發光發熱，相信通過自己的努力，有朝一日也能夠飛往外太空。



關於如何借這次機會宣傳太空科普，陳志豪認為，可以從三點出發，第一發揮本土既有優勢，香港有太空館、科技館，還有不同已經建設落地的中心和場館也合適作為太空科普的場地。第二是太空科普入校園，香港各高校與航天工程領域專家形成連動，比如組織學生到訪專家工作室參觀學習，專家或者宣講員進入學校進行科普講座都是一種良好的互動。第三充分運用互聯網，開展線上科普課程，運用動畫展示、紀錄片或者專家視頻連線的形式向學生及市民宣傳太空知識，分享太空工作經驗。