朝鮮舉行活動紀念祖國解放戰爭勝利71周年

中評社香港7月28日電／朝鮮在首都平壤舉行多場活動，紀念祖國解放戰爭勝利71周年。勞動黨總書記、國務委員長金正恩出席。



朝中社報導，勞動黨中央委員會政治局委員、黨中央委員會書記李日煥昨天在解放戰爭參戰老兵見面會上致辭。人民軍軍官代表在會上發表感言。



香港電台援引報導，平壤昨晚舉行解放戰爭時期象徵方隊紀念行進儀式和大型演出。



金正恩前晚在平壤參謁中朝友誼塔，表示相信朝中友誼將堅定地得到繼承和發展。同日，金正恩還憑吊解放戰爭烈士陵園、參謁大城山革命烈士陵園。