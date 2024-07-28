湖南有地區24小時降雨670毫米創紀錄

中評社香港7月28日電／28日8時許，湖南省水文水資源勘測中心發佈洪水橙色預警：未來24小時至40小時，湘江幹流衡陽市衡山縣河段、株洲市城區河段、湘潭市城區河段、長沙市城區河段可能出現超保證水位的洪水，沿岸相關單位及社會公眾需要加強防範。



新華社報導，據瞭解，自26日以來，受3號“格美”台風外圍雲係影響，湘東南多地發生強降雨，部分區域降雨量突破歷史極值。其中，郴州的資興市坪石站最大12小時降水量高達487.5毫米（27日0時-12時），資興市稅裡站最大24小時降水量高達670毫米（26日23時-27日23時），分別創下湖南有氣象觀測資料以來的12小時降水量、24小時降水量最高紀錄。



強降雨導致湘江流域的耒水、洣水等多條河流水位猛漲，部分河段出現超警戒水位甚至出現超保證水位。水文部門預測，未來一周，湘資沅澧“四水”幹流主要控制站水位將上漲1至6.8米不等，湘江幹流下游可能發生超保證水位洪水，洞庭湖的城陵磯站水位可能在8月2日回升至警戒水位左右。



水文和氣象專家預測，未來48小時，湘中、湘北部分地區、湘西部分地區將出現暴雨到大暴雨，局地有特大暴雨。未來三天，強降雨區域內部分中小河流可能出現漲幅較大的洪水過程，要警惕可能發生超警戒水位的洪水。