湖南衡陽南岳區突發山體滑坡已致11人遇難

中評社香港7月28日電／新華社報導，記者從湖南省應急指揮中心獲悉，截至28日11時30分，湖南衡陽南岳區突發山體滑坡現場已搜救出17人，其中11人遇難、6人受傷，受傷人員已第一時間送往醫院救治。



當日8時許，因山洪引發山體滑坡，南岳區壽岳鄉岳林村一民房被衝倒，經初步核查，有18人被埋。事件發生後，湖南各級已調派救援力量240餘人緊急開展救援。目前，救援工作正在進行中。