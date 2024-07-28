強降雨影響　鴨綠江發生洪水

中評社香港7月28日電／記者從水利部鬆遼水利委員會獲悉，受近期強降雨影響，7月28日2時，鴨綠江幹流荒溝站水位15.14米，達到《鬆遼流域主要江河洪水編號規定（試行）》的標準，編號為“鴨綠江2024年第2號洪水”。



新華社報導，水利部鬆遼水利委員會提示，請各級防汛部門、沿河各有關單位及社會公眾加強防範，注意避險。