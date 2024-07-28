意中世界文化遺產合作助推東西方文明互鑒

中評社北京7月28日電／據新華社報導，多名意大利考古專家日前在接受新華社記者採訪時表示，意大利和中國應繼續圍繞世界文化遺產開展合作，幫助兩國以及全世界更好瞭解意中歷史文化，推動東西方文明互鑒。



意大利國家研究委員會遺產科學研究院研究員海倫妮·波爾菲裡歐對記者表示，意大利和中國同屬目前世界上擁有最多聯合國世界文化遺產的一批國家，這些遺產地為雙方進行結對合作提供了豐富資源，從歷史地位、建築類型到文化景觀，兩國都可以匹配到具有類似特徵的遺產地。



2019年，中意雙方決定在杭州西湖和意大利維羅納老城、雲南紅河哈尼梯田文化景觀與朗格羅埃洛和蒙菲拉托葡萄園景觀兩對世界文化遺產間開展結對合作項目。2023年，中意世界文化遺產地結好論壇在杭州舉辦，重申兩國對世界遺產地之間締結友好關係的落實，並呼籲進一步深化世界文化遺產專業培訓、課題研究、申報保護與展示闡釋等領域務實合作。



“當有相似特徵的世界文化遺產被放到一起，無疑能促進人們更深入地理解對方的歷史和文化，通過旅遊和數字平台等渠道，受眾可以學習相近歷史時期來自另一個地方的智慧，”波爾菲裡歐說，“這能讓不同大陸間的文明互相交流。”



據波爾菲裡歐介紹，自2019年以來，意中兩國高校、學術機構以及地方政府之間圍繞文化遺產保護開展了多種形式的合作，即使在新冠疫情時期，雙方也保持著在線溝通，並於2023年恢復了實地考察訪問的形式。“中國的世界文化遺產保護已走在世界前列，期待兩國展開更多合作。”



意大利國際地中海與東方研究協會考古學家羅伯特·恰拉對記者表示，意中世界文化遺產地之間的合作潛力巨大，雙方可定期圍繞世界文化遺產保護和推廣的特定主題進行緊密交流，這不僅能合力向全球訪客展示文明遺跡，也將使參與合作的管理和科研人員從中受益。