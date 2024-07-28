王毅出席第31屆東盟地區論壇外長會

中評社北京7月28日電／當地時間7月27日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在萬象出席第31屆東盟地區論壇外長會。



新華社報導，王毅說，當前我們正身處一個動蕩不安、變亂交織的時代。地區衝突延宕，地緣對抗增多，氣候變化、恐怖主義、網絡安全等新興安全挑戰接踵而至；單邊主義、冷戰思維抬頭，各種軍事安全“小圈子”層出不窮。東盟地區論壇作為東盟主導、亞太地區最主要的多邊安全對話平台，為維護地區和平穩定作出了重要貢獻。



王毅就應對當前挑戰提出四點建議。



一是堅守和平願景。包容各方利益，兼顧各方訴求，走共同、綜合、合作、可持續安全之路。美國主導的“印太戰略”加劇安全困境，同地區長期和平繁榮的願景背道而馳。北約插手亞太，勢必引發對立對抗，加劇局勢緊張，各方須高度警惕，堅決反對。



二要秉持東盟方式。堅持以對話增互信，以合作促安全。應尊重東盟和平、自由和中立區地位，遵守《東南亞友好合作條約》等各方認可的地區規則，支持以東盟為中心、開放包容的區域架構。



三要夯實合作根基。中方支持為建立信任措施和預防性外交注入更多活力。建議加強核設施、網絡安全等領域安全合作，推進反恐、去極端化、打擊跨國犯罪等對話交流。拓寬共同安全利益，積極應對新興安全挑戰。



四要堅持對話協商。外部干涉解決不了問題，對抗施壓只會加劇局勢緊張。問題再複雜，也要堅持對話協商。衝突再激烈，也不能放棄政治解決。關於加沙衝突，停火止戰和人道救援是當務之急，“巴人治巴”是戰後重建的基本原則，“兩國方案”是未來根本出路。關於烏克蘭危機，當前應遵循“戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火”三原則，推動局勢盡快降溫，為和談逐步創造條件。