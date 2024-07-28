連勝文痛批罷免謝國樑是“政治霸凌”

中評社香港7月28日電／國民黨副主席連勝文28日上午出席國民黨七堵區黨部的說明會，他受訪時強調，國民黨反對任何以政治為目的的霸凌行為，他認為，這次的罷免行動不是為了基隆人、也不是為了基隆的未來，而是為了特定政黨及政客，因此當然應該站出來力挺謝。



根據《中時新聞網》報導，連勝文受訪時表示，謝國樑就任基隆市長一年多以來所做的事情，可能比別人4年還多，他認為針對這樣一個認真、努力改善基隆、推動基隆往前邁進的市長提出罷免，是以政治為目的的惡劣霸凌行為。



連勝文指出，這樣的罷免並非為了基隆人、也不是為了基隆的未來，而是為了民進黨及某些政客的未來。連勝文強調，中國國民黨與基隆市民都會共同面對這樣的挑戰，包括中央、其他縣市的朋友們也都會陸續來基隆，向民眾說明謝國樑為基隆做出的奮鬥及努力。



謝國樑強調，連勝文曾在美國留學，很清楚他積極引進美國頂尖學府相關課程來到基隆市的用心。對於未來可能的第三階段罷免投票，他表示他將正面迎接未來的挑戰。



談到近來在社群網站屢見謝國樑與女兒的文章，另外也傳出有罷樑團體成員遭肉搜。謝國樑說，家人的隱私遭網軍拿來使用他非常憤怒，以這種方式攻擊親朋好友、家人，他除了憤慨外，也很無奈，這是現在網軍的環境，似乎無法可管。



謝國樑希望政府應該強硬起來，針對這種不良風氣以及違法的行為進行偵辦。他說，他和連勝文都是這種網路肉搜、霸凌的受害者，他強調，任何人被人肉搜或是隱私遭洩露，他都不贊成，也非常唾棄。