任民眾黨副主席？蔡壁如回應：無中生有

中評社台北7月28日電／媒體報導“防柯文哲也出事 民眾黨醞釀設副主席”提及民眾黨將於黨代表大會討論增設副主席。民眾黨表示毫無事實根據，被點名的民眾黨前“立委”蔡壁如也喊，無中生有啦，為什麼會冒出這個，很多時候媒體就喜歡製造一些話題吧。



中時新聞網報導，有報導指出有中部的黨代表在私下串聯，有意在黨代表大會提出新增一席副主席案，人選鎖定蔡壁如。蔡壁如今下午出席民眾黨舉辦的“眾新雲集創業論壇”台北場，會前她受訪表示，不曉得這件事情，一般不回答這種什麼“傳說”、“聽說”，這個報社說的就不予回答了，基本上沒有這回事。



對於報導稱柯文哲還是需要一個他信任的人，蔡壁如說，這個她就不予評論了。至於若真的回去接副主席，台中市市政顧問這個位置必須辭掉，蔡壁如表示，不回答一些假設性的問題，沒這件事啦，因為截至目前，“我一無所知”，就不回答這個問題。



媒體詢問，對於柯文哲是否有私下溝通，畢竟黨現在比較風雨飄渺，蔡壁如指出，民眾黨每天都有不同的事情發生，也沒有講到說風雨飄渺，很多的事情給我們很多的鍛煉，有時候挫折也是一種心智上面的鍛煉，也是一個黨必須要經歷的過程，這些都是給我們很好的訓練。



對於是否想要與柯文哲說什麼，蔡壁如說，因為柯文哲也很忙，自己也很忙，目前大部分都在台中，“有時間就聊一下吧。”另外，蔡壁如也表示自己會出席黨代表大會。