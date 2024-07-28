謝國樑：基隆若沒守住　30個立委等著被罷免

中評社台北7月28日電／基隆市長謝國樑28日出席國民黨七堵區黨部的說明會時表示，基隆不是罷免的最後一站，而是罷免的第一站，若基隆沒有守住，到了明年，全台將有更多的“立法委員”會面臨罷免，全台都得投罷免票。基隆做為台灣頭，有責任也有義務帶給全台灣和平而且善良的社會環境，讓台灣變得更好。



中時新聞網報導，國民黨基隆市黨部28日舉辦黨務幹部、小組長講習暨“國會”改革說明會，國民黨副主席連勝文及基隆市長謝國樑都到場參與。謝國樑表示，罷免對他來說是種挑戰，他要拜託在場的大家，一起站出來投下不同意罷免。



謝國樑說，所有人都知道，基隆的罷免不是最後一站，而是罷免的第一站。若基隆沒能夠守住，則從明年的2月起，將會有20到30個以上的“立法委員”等著要被罷免，基隆的“立法委員”林沛祥就可能是其中之一。



謝國樑指出，若不能從基隆這第一站開始，就遏制這股罷免的風潮，則明年基隆又要從頭再來一次，如此一來，全台不是每天都在應付選舉和罷免？謝國樑說，這段時間很多人問他遭到罷免，會不會感到憂愁或難過？他表示，這就是選舉，他呼籲現場的支持者再選舉一次，用選票擊敗對手。



謝國樑說，他必須要為民眾要多投一次反對罷免票感到抱歉。但他強調，若民眾這次不站出來投下不同意罷免票，則明年全台都要面臨罷免投票的困境，因此，基隆身為台灣頭，基隆人有責任、也有義務帶給台灣一個和平且善良的社會環境，讓台灣變得更好。



謝國樑也強調，日前的凱米颱風過境基隆市，市府團隊全天都在災害應變中心坐鎮，隨時監控、調派人力解決基隆市的各種災情。直到25日深夜，確認主要幹道、人行道及環境都恢復到一定程度，市民次日上班、上課都能正常、平安才罷休，因此，這也證明了市府是個有效率、有效能的團隊。