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湖南衡陽南岳區發生強降雨致多人失聯
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2024-07-28 16:48:31
中評社北京7月28日電／據新華社報導，湖南省衡陽市南岳區壽岳鄉發生強降雨，導致多人失聯。據瞭解，當地壽岳鄉岳林村因強降雨引發山體滑坡，造成一處房屋部分被衝毀，初步核實有多人被埋。當地政府正組織應急處置，展開救援，具體情況還在進一步瞭解中。
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