堅持人民至上　守好防汛關鍵期

中評社北京7月28日電／據新華社報導，當前防汛形勢嚴峻複雜，一些地方發生嚴重暴雨洪澇災害。習近平總書記對此高度重視，強調當前正值“七下八上”防汛關鍵期，各地區和有關部門要高度重視、壓實責任，加強監測預警，強化巡查排險，落實落細各項措施，切實保障人民群眾生命財產安全。



今年汛情來得早來得猛，多地遭遇突發災情，給人民群眾生命財產造成較大損失。各地各部門必須以高度的責任感使命感緊迫感，貫徹落實好習近平總書記重要指示精神，思想上綳緊弦，行動上見真招，確保平穩安全度汛。



近年來，習近平總書記多次就防汛救災工作作出重要指示，要求切實把保障人民生命財產安全放在第一位。各級領導幹部要高度重視、壓實責任、舉一反三，加強應急值守、靠前指揮，堅持人民至上、生命至上，守土有責、守土負責、守土盡責，最大限度減少人員傷亡和財產損失。



要堅持“預”字當先。防汛減災成功與否，關鍵在於能否未雨綢繆下好“先手棋”。要緊盯水庫等重點領域薄弱環節，深入開展風險隱患排查，提前補齊短板、堵塞漏洞，最大限度將各類風險隱患消除在未發之時。要綜合運用人力巡查與大數據監測等手段，提高預報、預警、預演、預案能力，確保對雨情汛情變化及時掌握，心中有底，應對有方。



要做到以“迅”應汛。汛情發展瞬息萬變，小的裂縫可能引發大的潰壩，防汛搶險就是一場與時間的極速賽跑。立足搶早、搶小，以大概率思維應對小概率事件，一旦發生險情及時啟動應急預案，確保險情發生後第一時間得到處置。



要做到以“變”應變。防汛救災要注重隨機應變、科學調度，注重人防、物防、科防。強化系統觀念，做好聯合調度，充分發揮智慧防汛平台和部門會商機製作用，做到全方位部署、全變量研判、全要素統籌、全鏈條監測，決不能因為調度缺位失序造成不應該發生的災情。



千防萬防，根本在於築牢思想防線、綳緊責任這根弦。各地各部門和廣大黨員幹部必須牢固樹立人民至上、生命至上的理念，以高度的責任感、高效的執行力，全力確保江河安瀾、人民安然。