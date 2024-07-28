重慶石柱中益鄉：回鄉青年帶領鄉村“奔跑”

這是雨後放晴的石柱土家族自治縣中益鄉景色（無人機照片）。（圖源：新華社） 中評社北京7月28日電／據新華社報導，石柱土家族自治縣中益鄉，曾是重慶市18個深度貧困鄉鎮之一，土地撂荒、村集體經濟薄弱、農戶收入不穩。然而，一群年輕人的回歸與努力，讓這片土地重煥生機，實現了從貧瘠到富裕的蝶變。



青年力量，喚醒沉睡的土地。中益鄉華溪村曾是典型的“空殼村”，2020年7月，華溪村與其餘6村聯合成立益起奔跑文化傳播有限公司，整合全鄉資源，推動農文旅融合，成為鄉村振興的新引擎。而新引擎的“燃料”，正是回鄉青年的熱情與智慧。



39歲的劉成勇，是這群年輕人的領頭雁。他於2018年放棄城市工作回鄉，成為益起奔跑公司的掌舵人。



回憶起公司初創時的情景，劉成勇感慨萬千。中益鄉所轄7個村過去均是支柱產業“空白村”、集體經濟“空殼村”，各村“單打獨鬥”，發展乏力。為加快推進中益鄉農文旅融合發展，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，劉成勇深知，必須整合全鄉資源、盤活閑置資源，才能帶領村民們奔向共同富裕。



益起奔跑公司因此以中益鄉各村黨支部書記為第一負責人，組建了一支40餘人的隊伍，負責承接大中小學生研學旅行、企事業單位團建等活動。



以前鄉裡大量勞動力外出打工，如今不少青壯年返鄉回流。中益鄉過去3年吸引回來100多名創業者，催生了許多像產業經紀人、“鄉村CEO”、研學講解員這樣的鄉村“新農人”。



譚操就是其中之一。“90後”的他曾是城裡的健身教練，月收入可觀，但在看到家鄉的發展機遇後毅然回鄉，加入益起奔跑公司，成為主理人之一。“在鄉村創業打拼，真的很有成就感。”譚操說。



在益起奔跑公司的努力下，中益鄉因地制宜開發了多個研學、團建等基地，開展土家文化農耕體驗、蜜蜂科普、手工體驗等課程。截至目前，益起奔跑公司累計承接中小學生研學2.4萬人次，經營收入超1200萬元。

