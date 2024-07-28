文博場館進入“夏令時”

中評社北京7月28日電／據新華社報導，今年暑期，全國各地不少博物館採取一系列措施優化服務，例如延長開放時間、簡化預約程序、策劃開展適合青少年參與的特色展覽等，更大限度滿足公眾參觀需求。在這個炎炎夏日，博物館不僅是觀眾們避暑乘涼的好去處，更成為學知識、長見識的“寶藏地”。



博物館延時“下班”



每逢暑期，備受青睞的博物館都會迎來一波客流高峰，一些遊客反映由於閉館時間較早，觀展時間格外緊張，特別是下午場沒逛多久就臨近清場，紛紛呼籲“博物館能不能晚點關門？”面對博物館延時“下班”的呼聲，今年暑期，不少博物館宣布延時開放，進入“超長待機”模式。



近日，記者來到北京大運河博物館（首都博物館東館），入館須知顯示：“觀眾參觀免預約，提供延時開放服務，每日開放時間為10：00～20：00，周一閉館。”



下午4點，展陳大廳二層的第五展廳內，從江蘇常州到北京旅遊的李女士與女兒瑤瑤正參觀“京華通惠 運河永濟”北京與大運河歷史文化陳列。“這裡不用預約，刷身份證即可進入，對遊客來說很方便。”李女士告訴記者，多虧場館推出的延時服務，遊客們即使下午晚一些到，也能有充裕的觀展時間，細細感受博大精深的大運河文化。



“博物館雖然人比較多，但安檢很快，參觀途中還有很多引導員、志願者幫助我們規劃路線、解答疑問。”瑤瑤說。同時，記者瞭解到，博物館針對館外排隊觀眾推出了一系列防暑降溫措施，例如沿路增設涼棚、在館外排隊等候區安排館醫、增設臨時衛生間等，力求讓每位遊客在舒適的環境中享受文化之旅。



除北京大運河博物館外，陝西歷史博物館、三星堆博物館、湖南博物院等場館均推出延時參觀服務。以三星堆博物館為例，其在7、8月份延時至晚8時閉館。此外，三星堆博物館還在訂票、退票、遊客服務等方面做出優化調整，在遊客參觀過程中，博物館會提供更多的文創產品、充電寶、防暑降溫產品。



