第九屆全國學生軍事訓練營開營

中評社北京7月28日電／據新華社報導，由教育部、軍委國防動員部共同主辦的第九屆全國學生軍事訓練營，7月27日上午在陝西西安武警工程大學開營，來自全國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團的768名學生代表將參加為期14天的軍事訓練活動。



本屆軍事訓練營以“走進橄欖綠·激揚青春夢”為主題，按照“育人為本、按綱施訓、規範運行、體現特色”的辦營思路，通過開展軍事性與趣味性、理論性與實踐性相結合的實戰訓練、交流互動、比武競賽，多維度、全方位培育參訓學生的國防意識和軍事素養，厚植愛黨愛國愛軍情懷，激發參訓學生熱愛軍營、投身國防的內在動力和青春熱情。



14天的訓練營共計劃安排軍事理論學習、軍事技能訓練、軍事觀摩體驗、軍事文化活動4個板塊，旨在增進參訓學生對人民軍隊光榮傳統和光輝歷程的瞭解，強化參訓學生軍事技能和身心素質，增強參訓學生對新時代武警部隊職能使命和建設成就的全面認識，培塑參訓學生對人民軍隊的崇敬和向往之情。



舉辦全國學生軍事訓練營，是新時代學生軍訓工作改革創新的重要舉措。自2014年以來，全國學生軍事訓練營每年依托一個軍兵種、聚焦一個主題在八一建軍節前後舉辦，起到了鮮明的示範引領作用，收到了良好的綜合效益。