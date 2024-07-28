各地各高校持續優化就業創業指導服務

中評社北京7月28日電／據人民日報報導，黨的二十屆三中全會提出，“完善高校畢業生、農民工、退役軍人等重點群體就業支持體系”。一段時間以來，各地各高校持續強化促就業政策舉措，優化就業創業指導服務，鼓勵青年學生投身重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業創業。廣大青年學生志存高遠、勇擔使命，腳踏實地選擇職業和工作崗位，把個人理想融入黨和國家事業。



圍繞國家戰略需求，校企校地在就業輸送等方面深度合作



“‘選擇交大，就選擇了責任。走出交大，就要勇擔使命。’3年前的開學第一課，錢學森、黃旭華等學長的愛國事跡為我如今擇業埋下了種子。”上海交通大學機械與動力工程學院碩士畢業生趙月琪說。



組建重點行業實踐團，開展豐富的就業實踐；推出校企“共行計劃”，幫助學生瞭解行業現狀；邀請企業骨幹走進重點領域專場招聘會……一段時間以來，上海交大優化就業指導服務，護航求職之路。



秦嶺腳下，古都西安。去年夏天，趙月琪作為就業引導社會實踐團負責人，與同學們走訪了當地多家國家重點研究單位。



“第一次親眼看到我國自主研發的航天設備——火箭的‘心臟’，我深感震撼，也希望將自己所學運用到國防建設中。”回到學校後，趙月琪便與其中一家單位簽了就業協議。



近年來，上海交大立足國家戰略需求，突出思想價值引領。一方面完善“招生—培養—就業—校友”全鏈條育人體系，引導學生投身經濟社會發展大局；另一方面將就業實踐、座談會、招聘會相結合，讓學生切身感受大國重器的力量。



“參加校企‘共行計劃’，與一家研究單位的骨幹交流時，我發現，他們面臨的‘卡脖子’難題與我的研究方向相關。”電子信息與電氣工程學院博士生劉宇勖說，那一刻他感到自身所學與國家發展密切相連。今年畢業，他將入職這家單位。

