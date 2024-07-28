中評社北京7月28日電／據經濟日報報導，研學旅行集合了旅遊屬性與教育功能，它的目的和價值在於彌補課堂教育的不足，讓孩子們在課外享受旅行時光的同時，獲得學習體驗、培養實踐能力、激發探索欲望、提升綜合素養。



正值暑期，研學旅行迎來高峰。山東曲阜三孔景區擠滿了研學團隊，烈日阻擋不了孩子們求知的熱情，來自北京市石景山區的許崇樂正在體驗孔府皮影戲，他說父母第一次給他報名研學團，鼓勵他“讀萬卷書行萬里路”。曲阜文化和旅遊局市場推廣科科長陳曙劍介紹，這兩年研學旅行特別受歡迎，今年上半年曲阜共接待青少年研學136.7萬人次，同比增長24.3%。



不止曲阜，去年以來，我國旅遊市場強勁復甦，研學旅行成為市場熱點。不過，研學旅行的蓬勃發展，也伴隨著一些市場亂象，引發社會關注。南京傳媒學院副教授陳琳琳長期關注研學旅行，她表示，研學旅行的規範、有序和高質量發展，有賴於回歸其本來目的與價值，亟需加強行業引導與監管，多方努力、多策並舉。



優質產品供不應求



暑期是研學旅行旺季。攜程旅行網數據顯示，暑期親子研學類產品相關訂單同比增長七成，價格與去年基本持平。北京、上海、四川、內蒙古、寧夏、貴州、雲南、新疆等成為國內熱門游學目的地，英國、美國等海外長線游學路線，新加坡、泰國等短線游學路線也很受歡迎。途牛旅遊網從藝術、歷史、文學、自然、探索多角度推出了沉浸式體驗類的研學游產品，出境研學游方面則包括以寓教於樂、雙語教學、沉浸式感受國際課堂為主的游學團，和以博物館深度講解為主的定制研學團。



6人游定制旅行創始人兼CEO賈建強表示，現在的家長越來越希望通過旅行的方式，讓孩子們去認識世界、拓寬視野、增長學識。“今年暑假，國內外游學產品占比達80%。這類產品在保留原有景點觀光、美食體驗、文化探索的同時，還規劃了名校訪問、博物館精講、當地人文體驗等活動，讓書本上的知識‘活’起來。”

