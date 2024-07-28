山東商河：農村“沉睡資源”成“金飯碗”

在商河縣許商街道單家園村，閑置池塘改建成的濱水沙灘吸引了不少遊客前來游玩。（圖源：新華社） 中評社北京7月28日電／據新華社報導，盛夏時節，走進山東省濟南市商河縣許商街道單家園村，只見一片田園綠野、青林秀水，碧波蕩漾的池塘里荷葉隨風招展，魚兒們在水中游弋覓食。三五成群的遊客有的帶著孩子在沙灘邊游玩，有的沿著平坦蜿蜒的道路騎車漫步，別有一番田園風味。



“這裡過去是一處閑置池塘，現在建成了濱水沙灘、親水平台和垂釣亭，成為集休閑、垂釣、賞景等一體的清水農場。”單家園村經濟合作社理事長單祥正說。離清水農場不遠，還建有一處充滿鄉土氣息的“棗呀市集”，每到晚上遊客們可在此品嘗各種美食，體驗獨特的鄉村煙火氣。



猶如建在“花園”里的單家園村，在幾年前卻是另一番景象，不少房屋破敗，村民致富、村集體增收缺少渠道。“隨著城鎮化進程加快和農民進城落戶，農村的不少老宅常年處於閑置狀態，而村莊經濟發展又面臨規模小、集體經濟弱等問題。”許商街道黨工委書記呂丙淮說。



商河縣委組織部副部長於進東說，為激活村莊發展內生動力，商河縣成立產業集聚型、項目牽引型等多種類型的“跨村聯建”聯合黨委，以黨組織領辦合作社為載體，鼓勵集體、村民以閑置資產、資金入股合作社進行集約經營。



去年以來，許商街道按照地域相鄰、產業相近等原則，整合單家園、羊角嶺、佟家道口、張徐4個村的資源，集中連片打造占地面積5612畝，涵蓋705戶、2449人的黨建引領農村綜合合作示範片區，變各村“單打獨鬥”為“抱團發展”。



盤活閑置房宅，激發“沉睡資源”。單家園村成立村經濟合作社，村民將土地等資源要素和閑置房宅、資金等入股村經濟合作社，由合作社統一調配經營，吸引投資改建民居，群眾、投資方、村經濟合作社、運營方分別享受30%、40%、20%和10%的收益。



溫泉民居成為吸引遊客的一大亮點。單祥正說，村里充分利用商河縣的地熱溫泉資源，在不改變閑置房屋主體結構的情況下，修復完善建築風貌、地景地貌等，讓古村老屋舊宅“撣”去塵土變民居，6間民居每到周末和節假日全部客滿。

