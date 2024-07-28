上半年我國黃金產量同比微增消費量同比下降

中評社北京7月28日電／據新華社報導，記者從2024中國國際黃金大會瞭解到，上半年我國黃金產量179.634噸，同比增長0.58%；黃金消費量523.753噸，同比下降5.61%。



從生產端看，上半年全國黃金礦產金完成141.496噸，有色副產金完成38.138噸。此外，進口原料產金72.026噸，同比增長10.14%。



來自大會的信息顯示，2024年上半年，一些黃金礦山企業和大型黃金冶煉企業緊抓金價高企的機會，調整產能結構，優化生產布局，一些礦山礦產金產量同比增長超過10%。但總體來看，隨著老礦山易開採資源逐漸減少，新建礦山面臨深井建設難題，上半年黃金產量並未顯著增長。



從消費端看，黃金首飾和金條金幣銷量呈現分化：上半年我國黃金首飾消費量為270.021噸，同比下降26.68%；金條及金幣消費量為213.635噸，同比增長46.02%。此外，工業及其他用金40.097噸，同比下降0.53%。



“金價不斷刷新歷史新高且波動較大，黃金首飾消費更加理性和謹慎，黃金加工銷售企業生產經營風險加大，建議要運用好黃金市場套期保值的功能來降低風險。”中國黃金協會副會長兼秘書長張永濤在大會上表示。



受金價上漲提振，6月末國內黃金交易型開放式指數基金（黃金ETF）持有量上升至92.44噸，較2023年底增長30.97噸，增長幅度為50.38%，是2013年7月國內黃金ETF上市以來的最高值。



今年上半年，黃金價格強勢上漲。6月底，倫敦現貨黃金定盤價為每盎司2330.90美元，較年初上漲12.34%。上海黃金交易所AU9999黃金6月末收盤價為每克549.88元，較年初上漲14.37%。



由中國黃金協會與世界黃金協會共同舉辦的中國國際黃金大會7月27日至28日在上海舉行，吸引來自國內外的黃金生產、加工、零售企業以及黃金交易市場、金融機構等2000餘人參會。