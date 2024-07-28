依法嚴懲“按鍵傷企” 最高檢發布典型案例

中評社北京7月28日電／據新華社報導，最高人民檢察院7月28日發布檢察機關依法懲治利用網絡暴力侵犯企業合法權益典型案例。



近年來，一些不法分子利用網絡製造、傳播涉企謠言，對企業實施敲詐勒索、損害商業信譽等犯罪，以網暴企業牟取非法利益，嚴重侵害企業合法權益。



據介紹，最高檢此次發布的典型案例共5件。案例從依法嚴懲網暴傷企犯罪、全鏈條打擊“網絡水軍”等關聯黑產、全力追贓挽損、促進企業依法經營、助推網絡空間治理等方面，展現檢察機關維護企業網絡空間合法權益的做法與成效。



例如，在黃某某、呂某某敲詐勒索案中，檢察機關綜合考慮被告人犯罪金額、主觀惡性、社會影響等，建議以敲詐勒索罪判處被告人黃某某有期徒刑十年，被法院采納。在李某某等人敲詐勒索案中，檢察機關通過釋法說理，促使被告人自願認罪認罰並按照檢察機關認定的犯罪數額全額退還給被害單位，挽回了企業損失。在劉某某尋釁滋事案中，檢察機關通過開展自行補充偵查，夯實案件證據，對劉某某網絡造謠、網暴傷企等的行為依法予以懲處。



最高檢經濟犯罪檢察廳負責人表示，發布該批典型案例，一方面是彰顯檢察機關依法嚴懲網暴“按鍵傷企”犯罪的態度與堅定決心，向社會持續釋放網絡空間不是“法外之地”的強烈信號，縱深推進“檢察護企”專項行動，營造市場化、法治化、國際化營商環境；另一方面，也是揭露利用網絡暴力侵害企業合法權益的犯罪手段，引導企業依法維護自身權益，同時引導廣大網民增強法治意識，依法上網用網，共建清朗網絡空間。