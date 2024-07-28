便利外籍來華人員、老年人等優化支付場景

4月8日拍攝的巴基斯坦人冉納在北京藍色港灣一家飲品店用手機掃碼支付購買商品。（圖源；新華社） 中評社北京7月28日電／據新華社報導，支付服務是最基礎的金融服務之一。中國人民銀行支付結算司司長嚴芳7月26日表示，經過近5個月的努力，支付便利化工作取得了積極成效。目前，外籍來華人員、老年人等群體可以靈活選擇銀行卡、現金、移動支付等多樣化方式，在各類場景進行支付，支付便利性明顯提升。



今年2月底，中國人民銀行召開優化支付服務推進會；3月，國務院辦公廳印發《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》，著力為老年人、外籍來華人員等群體提供更加優質、高效、便捷的支付服務。



境外銀行卡刷卡支付方面，記者從中國人民銀行7月26日舉行的“推動支付行業高質量發展”媒體吹風會上瞭解到，目前，重點商戶的外卡受理覆蓋率大幅提高，受理環境顯著改善。據統計，2024年6月，境外銀行卡支付161萬筆，金額29億元，交易量較2月基本翻番。



移動支付方面，嚴芳介紹，中國人民銀行指導支付機構在做好風險防控的基礎上，擴大了“外卡內綁”和“外包內用”的業務範圍，優化業務流程，大幅提升交易限額，開展用戶分層認證試點，改善使用體驗。



數據顯示，外籍來華人員使用移動支付的意願大幅提高。2024年上半年，超500萬入境人員使用移動支付，同比增長4倍；交易9000多萬筆，金額140多億元，均同比增長7倍。2024年3月以來，“外卡內綁”移動支付業務規模月均環比增速約40%。



現金支付方面，中國人民銀行貨幣金銀局副局長張萌表示，中國人民銀行督促銀行業金融機構做好網點現金提取工作，結合老年人存取現金的特點，提前做好服務安排；針對出租車司機、個體工商戶等“找零難”問題，提供上門兌換、網點即來即兌等多種形式的“零錢包”服務；對零鈔需求較大的醫院、大型商超、交通樞紐等單位主動上門走訪、登記需求、提供收款配款服務，已達59萬餘次。



“國家外匯局精準發力打好外幣兌換服務‘組合拳’。”國家外匯管理局經常項目管理司副司長張玉青說，一是實現國內重要國際機場等入境“首站”兌換服務全覆蓋，在全國74個國際機場布設各類兌換設施190個；二是優化夜間外幣兌換體驗；三是會同文旅部門和金融機構推動實現四星級以上酒店等重點文旅場所兌換服務全覆蓋；四是豐富外幣兌換幣種，部分場所可兌換幣種近50種。

