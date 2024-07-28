嫦娥五號月壤樣品首次在泰展出

中評社北京7月28日電／據新華社報導，巨大的月球模型一側，模擬月表的凹凸地面上左右放置著返回艙和著陸器模型，居中的玻璃展櫃內，名為“明月照我還”的嫦娥五號月壤樣品360度緩緩旋轉，讓圍攏過來的參觀民眾一睹為快。



22日至28日，“2024泰國未來科學力量展覽會”在泰國詩麗吉王後國家會議中心舉行。在展覽會上，泰國國家天文研究所專為來自中國的嫦娥五號月壤樣品布置了展台，吸引了大量泰國民眾前來參觀。



本次展出的月壤樣品包括外殼和月壤兩部分，整體寬17厘米、高22.89厘米。重75毫克的月壤被存放在直徑22毫米的球形空間內，該球形空間外圍是對拼球造型的放大鏡和梯形底座。樣品外殼相關數據和造型各有其寓意。



前來參觀的77歲曼谷市民威集達告訴新華社記者，自己是從電視和網絡新聞上得知嫦娥五號月壤樣品展出消息的。



“我沒辦法自己去（月球上）實地感受，現在有月球探測器采集到的樣品展出，這樣的機會不容錯過。”威集達用“驚奇”來形容對月壤樣品的印象，她在觀看實物之餘還認真閱讀展板上有關中國探月工程、月壤采集過程等科普介紹。



同樣驚嘆於月壤之奇的還有來自曼谷一家國際學校的學生丹亞，不滿8歲的他在母親陪伴下前來觀展。“它看上去不像土壤，倒更像沙子，但顔色又和一般沙子不一樣，我從沒有見過！”即將上小學二年級的丹亞大膽暢想，等到未來技術進一步發展、登月就像坐飛機一樣容易的時候，自己就能去月球親眼看一看。



泰國國家天文研究所所長沙蘭在展覽會期間接受新華社記者採訪表示，本次展出廣受關注，尤其受到青少年群體歡迎，他們大多是第一次這麼近距離地觀察來自月球的樣品。“相信很多年青一代會因此受到啟發，感受到科學、天文學的魅力。我們希望能激勵他們向未來成為科學家、工程師的目標努力。”沙蘭說。

