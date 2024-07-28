“全勤”拜耳七赴進博，點亮健康美好未來

（圖源：新華社） 中評社北京7月28日電／據新華社報導，第七屆中國國際進口博覽會（以下簡稱“進博會”）迎來開幕倒計時100天。生命科學企業拜耳將連續第七年攜旗下處方藥（及影像診斷）、健康消費品、作物科學三大事業部奔赴一年一度的“金秋之約”，以醫療健康和農業科技兩大領域的創新實力，描繪健康美好的未來。



2024年政府工作報告提出，要加快培育和發展新質生產力，激發了醫療健康和農業可持續發展的新動能。作為中國展現新發展格局的窗口、推動高水平開放的平台，第七屆進博會也將成為展示新質生產力的重要舞台，拜耳將履行對中國市場的堅定承諾，匯集來自全球的新技術和新理念，助力加速全球最新創新成果進入中國市場。



今年，拜耳將以企業使命“共享健康，消除饑餓”作為進博會參展主題，延續“雙展齊發”，總展台面積在2023年的基礎上繼續擴大14%，達到歷史新高800平方米。拜耳處方藥事業部不僅將展示心血管、腫瘤及女性健康等領域的創新產品及適應症，還將分享拜耳開放創新與合作的最新實踐；拜耳健康消費品事業部也將帶來每日健康管理新產品，並攜手眾多生態圈夥伴開啟合作新篇章；拜耳作物科學事業部則將“再生農業，生生不息”作為主題，呈現創新、高效、可持續的全球再生農業轉型的“中國方案”，並以“全勤生”的身份第三次亮相食品與農產品展區，展現全球領先的種業創新和本土研發成果，助力中國糧食安全。



回顧既往六屆進博會，拜耳已累計展出超過100款創新產品，呈現30多個“首展首秀”並孵化8個“進博寶寶”。這些亮眼成績見證了進博會強大的溢出效應，也不斷加深著拜耳與中國共享的創新紐帶。借力第七屆進博會進一步開放共贏的契機，拜耳將持續發揮自身創新引領作用，與各行業夥伴攜手，賦能大眾美好新生活。