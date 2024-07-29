陳斌華：台海複雜　兩岸媒體人應盡社會責任

聯合採訪團團長、國台辦發言人陳斌華（中評社 李子寧攝） 中評社7月29日吳忠電（記者 李子寧）“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪團一行28日來到寧夏吳忠市，採訪團團長、國台辦發言人陳斌華在接受兩岸記者採訪時表示，希望能夠通過此次兩岸記者聯合採訪，給兩岸同胞，特別是台灣同胞呈現一個更加立體多元、生動鮮活的寧夏。他還表示，台海形勢越是複雜嚴峻，兩岸媒體人就更應該善盡社會責任，讓大陸或者台灣的同胞更加瞭解對岸同胞的生活，這有利於我們民族的團結以及兩岸的和平。希望大家共同努力，衝破島內某些勢力的阻撓和障礙，共同迎來兩岸關係光明美好的未來。



陳斌華說，自己和採訪團裡的很多記者一樣，都是第一次到寧夏，算是“首來族”。他表示，11年前組織過兩岸記者聯合採訪寧夏，如今寧夏發生了非常多的變化，所以此次聯合採訪的行程做了精心設計，從田間地頭、工廠、能源基地到居民社區，就是為了能夠讓大家瞭解到新寧夏，也希望能夠通過此次兩岸記者聯合採訪，給兩岸同胞，特別是台灣同胞呈現一個更加立體多元、生動鮮活的寧夏，同時也以寧夏為窗口，讓台灣同胞瞭解大陸這十幾年的發展和變化。



陳斌華說，作為資深媒體人出身，自己參加過數次兩岸記者聯合採訪，到國台辦新聞局工作以來，也已經組織了兩次兩岸記者聯合採訪，一直都覺得這是非常好的一個活動形式，讓兩岸記者“同行同行”，共同探尋未知的領域，加深兩岸記者之間的友誼和業務的交流，未來會繼續努力把這個活動辦下去，並且不斷豐富採訪的形式。他還表示，兩岸的媒體生態都發生了很大的變化，新媒體和網絡媒體已經成為兩岸民眾獲得資訊的主要渠道。所以未來的聯合採訪，除了繼續邀請傳統媒體及新媒體外，也會邀請更多台青自媒體人參與，通過他們的視角來展現更貼近年輕人、更有網感的內容。



陳斌華表示，兩岸人民是一家人，是骨肉同胞，彼此之間需要增進瞭解，衹有相知才能相惜，才能為兩岸的和平、為台海的穩定注入更多正能量和確定性。台海形勢越是複雜嚴峻，兩岸媒體人就更應該善盡社會責任，讓大陸或者台灣的同胞更加瞭解對岸同胞的生活，這有利於我們民族的團結以及兩岸的和平。大家共同努力，衝破島內某些暗黑勢力的阻撓和障礙，共同迎來兩岸關係光明美好的未來。



“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪活動由國務院台灣事務辦公室新聞局與中華全國新聞工作者協會台港澳工作部共同組織。來自兩岸及香港的媒體記者將在7月25－31日期間，赴寧夏銀川、吳忠、中衛等地，全方位、多角度瞭解寧夏社會經濟文化發展狀況。

