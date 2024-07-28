日本研究團隊培育出肝臟類器官

中評社北京7月28日電／據新華社報導，日本橫濱市立大學日前發布新聞公報說，該校參與的研究團隊利用人類iPS細胞（人類誘導多能幹細胞）培育出肝臟類器官，給肝纖維化的實驗鼠移植這種人造肝臟類器官可以改善肝纖維化症狀。該研究有助於開發肝硬化的新療法。



公報介紹說，肝硬化是一種致命的慢性肝病，可能由病毒感染、脂肪肝和酒精性肝損傷等因素引起，除了接受肝臟移植外尚無根治方法，而肝臟移植面臨著嚴重的供體短缺問題。肝硬化前期通常會經歷肝纖維化過程，如果發展下去肝功能將明顯下降，因此控制肝纖維化進程對於防止肝硬化非常重要。



由於發育過程中的胎兒肝臟有很強的組織再構建能力，研究人員想到利用人類iPS細胞培育胎兒肝臟類器官的再生醫療方法。本項研究中，橫濱市立大學和東京大學的研究人員構建了肝纖維化實驗鼠模型，並為其肝臟表面移植妊娠中期實驗鼠胎兒的肝臟，發現肝纖維化實驗鼠的生存率明顯提高，肝纖維化症狀也得到改善。



下一步，研究人員利用人類iPS細胞培育出與妊娠中期實驗鼠胎兒肝臟相似的人造肝臟類器官，具有肝竇狀隙和膽管等結構。給肝纖維化實驗鼠移植這種人造肝臟類器官後，它們的生存率和肝纖維化症狀均得到改善，各項肝功能指標也出現好轉。研究還顯示，移植人造肝臟類器官後，肝纖維化實驗鼠體內未成熟的巨噬細胞被誘導分化成為抗炎型巨噬細胞，進而產生部分逆轉肝纖維化的效果。



相關論文已發表在美國《科學·轉化醫學》雜誌上。