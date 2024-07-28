“六稅兩費”減免優惠如何享受

中評社北京7月28日電／據人民日報報導，財政部、國家稅務總局今年發布支持製造業發展主要稅費優惠政策指引。關於增值稅小規模納稅人、小型微利企業和個體工商戶減半徵收“六稅兩費”政策，圍繞讀者普遍關心的享受主體、享受內容、享受時間、享受條件、申報時點、辦理材料、享受方式等內容，國家稅務總局有關司局負責人近日進行瞭解答。



填寫申報表單即可享受減免，無需額外提交資料



問：“六稅兩費”減免優惠是什麼，申報時需要向稅務機關提交資料嗎？



答：根據相關規定，自2023年1月1日至2027年12月31日，對增值稅小規模納稅人、小型微利企業和個體工商戶減半徵收資源稅（不含水資源稅）、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。



納稅人通過填寫申報表單即可享受減免優惠，不需額外提交資料。可通過辦稅服務廳（場所）、電子稅務局辦理，具體地點和網址可從各省（自治區、直轄市和計劃單列市）稅務局網站“納稅服務”欄目查詢。



符合條件的新設企業也能申報享受減免



問：如果是今年新設立的企業，尚未辦理過匯算清繳，能申報享受“六稅兩費”減免優惠嗎？



答：對於登記為增值稅一般納稅人的新設立企業來說，只要是從事國家非限制和禁止行業，且同時符合申報期上月末從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元兩項條件的，在辦理首次匯算清繳前，可以按照小型微利企業申報享受“六稅兩費”減免優惠。按規定辦理首次匯算清繳後，確定屬於小型微利企業的一般納稅人，自辦理匯算清繳的次月1日至次年6月30日，可申報享受“六稅兩費”減免優惠；確定不屬於小型微利企業的一般納稅人，不得再申報享受優惠。

