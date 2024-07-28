“雅安造”魚子醬出山記

在四川省雅安市天全縣思經鎮團結村天全水產現代農業園區，魚塘與周邊的青山、村居等相映成景.（圖源：經濟日報） 中評社北京7月28日電／據經濟日報報導，日前，記者在四川省雅安市天全縣思經鎮團結村天全水產現代農業園區鱘魚養殖基地採訪，只見池塘里的魚群怡然暢游，翻動起陣陣水波。在離此地5分鐘車程的四川潤兆漁業有限公司魚子醬加工車間，經過分離魚籽、裝罐等17道工序，一盒盒享有“黑色黃金”美譽的魚子醬看得人垂涎欲滴。



雅安位於四川盆地西緣、邛崍山東麓，跨四川盆地和青藏高原兩大地形區。近年來，當地堅持綠色發展理念，依托生態優勢，大力發展冷水魚產業，成功將資源優勢轉化為生態特色產業優勢。2023年，雅安全市加工魚子醬60噸，全球60%的魚子醬產自中國，而雅安的產量位居西部第一、全國第二，每100克魚子醬就有14克產自雅安，占全球市場份額超14%。“雅安造”魚子醬從西南深山走出，遠銷30多個國家和地區。



好山好水養好魚



如何養出一條好魚？有人把鱘魚養殖形容為一項具有挑戰性和高經濟附加值的工作。



首先，養殖鱘魚離不開優質和清潔的水源，且對水溫、溶氧量等有嚴格要求。其次，因為鱘魚的消化系統不能有效分解植物蛋白，其飼料配方也較為複雜。能夠產出魚子醬的鱘魚養殖周期通常為8年至15年，年份長短決定著魚子醬的質量，全過程科學養殖、疫病防治工作容不得半點閃失。



較為嚴苛的養殖標準與較長的養殖周期是魚子醬價格水漲船高的重要原因。此外，市場需求持續走高是魚子醬價格昂貴的另一個原因。“上世紀六七十年代，全球魚子醬的銷量峰值接近2000噸，後因野生捕撈被禁止，2023年產量衹有480噸，缺口非常大。”四川卡露伽科技發展有限公司副總經理邵輝告訴記者。



有研究機構預測，2030年全球魚子醬市場規模將達到8.17億美元，而2023年這一數據約為4.02億美元。面對挑戰與機遇並存的市場，雅安有明顯的優勢。



“雅安有著獨特的冷水資源優勢，且有多年養殖冷水魚的歷史，當地政府、企業對發展包括鱘魚在內的冷水魚養殖產業做了很多工作。”四川農業大學動物科技學院水產養殖系主任陳德芳說。

