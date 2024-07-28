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吉林省水旱災害防禦應急響應提升至Ⅱ級
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2024-07-28 17:09:03
中評社香港7月28日電／新華社報導，記者從吉林省水利廳獲悉，7月28日14時，鴨綠江流域發生大洪水。依據《吉林省水利廳水旱災害防禦應急預案》，吉林省水利廳決定於7月28日15時，將水旱災害防禦Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級。請有關市縣加強雨情水情監測預報預警，強化會商研判和應急值守，科學調度水庫工程，及時發布預警，做好堤防和水庫巡查防守，強化山洪災害防禦，確保人民群眾生命財產安全。
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