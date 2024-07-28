波音747貨機疑冒燒焦味道　急降日本北海道

中評社香港7月28日電／一架原由韓國飛往美國阿拉斯架的747貨機今早緊急降落日本北海道。



星島網報導，當地時間周日（28日）早上9時20分左右，一架從韓國仁川機場飛往美國阿拉斯加州安克雷奇的美國阿特拉斯貨運航空（Atlas Air）飛機，在飛行途中因出現類似燒焦的氣味進入緊急狀態。



大約30分鐘後，飛機在日本北海道新千歲機場緊急著陸。事件未造成人員受傷，飛機上也未確認到發生火災。