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兩部門再預撥4.75億元自然災害救災資金
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2024-07-28 19:04:51
中評社北京7月28日電／據新華社報導，記者27日從財政部瞭解到，在此前工作基礎上，財政部、應急管理部26日再次預撥4.75億元中央自然災害救災資金，支持安徽、江西、河南、湖南、四川、陝西6省全力開展洪澇災害搶險救援，妥善安置救助受災群眾，保障人民群眾生命財產安全，及早恢復災區正常生產生活秩序。
財政部要求有關省財政廳抓緊將資金撥付災區，全力做好防汛救災經費保障工作，切實加強救災資金監管，堅決防止資金滯留、擠占、挪用等違規行為，確保救災資金全部用於災區和受災群眾。
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