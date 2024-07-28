讓心存敬畏手握戒尺成為日常自覺

中評社北京7月28日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，在文化和旅遊部召開的2024年警示教育大會上，中央紀委國家監委駐文化和旅遊部紀檢監察組主要負責同志對該組和部直屬機關紀委一年來查辦的違紀違法案件逐一通報、深刻剖析。“作為推動黨紀學習教育走深走實的重要一環，要以警示教育的強烈震懾效應推動解決黨員幹部對黨紀缺乏敬畏等問題，讓黨員幹部受警醒、明底線、知敬畏。”該紀檢監察組有關負責同志表示。



黨紀學習教育開展以來，各級紀檢監察機關聚焦習近平總書記指出的對黨規黨紀“不上心、不瞭解、不掌握”等突出問題，通過強化警示教育、編發案例匯編、加強督導糾偏等方式，督促各級黨組織和黨員真正從思想上重視起來，及時發現問題、改進提高，讓心存敬畏、手握戒尺成為日常自覺。



駐文化和旅遊部紀檢監察組在扎實推進本組黨紀學習教育的同時，對駐在單位的黨紀學習教育情況進行監督，推動黨員幹部深化對忽視黨紀、違反黨紀問題危害性的認識。督促加強對下指導，機關黨委、機關紀委對文化和旅遊部7個司局和37個直屬單位黨紀學習教育情況進行調研督導，針對部分黨員幹部學習理解不深不透，把自己擺進去、把工作擺進去不夠等問題，督促壓實各級黨組織主體責任，指導各單位查漏補缺。



中央紀委國家監委駐中國建設銀行紀檢監察組按六項紀律分類編寫《黨紀學習教育案例匯編》，以紀律處分條例修訂對比為切入口，通過以案釋紀等形式進行匯編，切實增強紀律教育的針對性與實效性。



中國石化紀檢監察組深挖警示教育資源，分級分類開展沉浸式警示教育，把教育課堂搬進職務犯罪案件庭審、監獄等現場，用“案中人”點醒“夢中人”。近期，該紀檢監察組先後組織3批次64名發案單位相關人員旁聽2名人員涉嫌職務犯罪案件庭審，“零距離”接受紀法教育、感受紀法威嚴。“通過深入開展集中性和經常性的警示教育，教育引導黨員幹部修好共產黨人的‘心學’，從思想上正本清源、固本培元。”中國石化紀檢監察組有關負責同志表示。



“我們發現不少涉案黨員幹部存在片面認為只要不違反廉潔紀律就行的錯誤思想。”江蘇省泰州市姜堰區紀委監委有關負責同志說，為此，該區紀委監委組織全區開展個人、崗位、單位違紀風險點排查，對政治紀律、工作紀律、群眾紀律等方面著重進行排查梳理。針對排查梳理結果，該區紀委監委精準施策，將近年來查處的有關方面典型案件，分類匯編成《警示錄》，深入剖析具體案情、案發原因，點明違紀違法後果，引導廣大黨員幹部學紀知紀明紀守紀。

