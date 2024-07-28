中評社北京7月28日電／斬斷徵地拆遷領域腐敗利益鏈

來源：中央紀委國家監委網站



“我們在案件查辦過程中發現，安置房管理存在資料審核不到位，區住房保障服務中心、責任街道監管責任落實不到位等問題……”前不久，湖北省宜昌市西陵區住房保障服務中心黨組收到區紀委監委發來的《關於加強安置房管理防範風險的監察建議》。



此前，西陵區紀委監委聚焦徵地拆遷領域突出問題，嚴肅查處系列違紀違法典型案件。截至今年6月，累計對32人次立案，其中採取留置措施並移送司法機關審查起訴4人，給予黨紀政務重處分4人，挽回經濟損失489萬元。



徵地拆遷是城市發展、改善民生的現實需要。隨著鄉村振興戰略和城市化建設推進，徵地拆遷工作量、資金量持續增加，違紀違法問題也時有發生。



在浙江省杭州市拱墅區紀委監委第二紀檢監察室主任李錦看來，徵地拆遷工作資金密集、權力集中，通常工作推進時限緊，權力監督制約缺失，征遷啟動、權屬認定、丈量評估、談判補償等環節均存在較大廉政風險。



記者注意到，由於徵地拆遷工作涉及面廣、人員身份複雜，易形成“抱團式”腐敗。有的是上下勾結、內外聯合。江蘇省啟東市紀委監委此前接到惠萍鎮廟港村村民反映，該村開展苗木補償前，一些社會人員大量租用村民宅邊土地，利用夜間突擊栽種等方式在規劃區域大肆違規栽種苗木，“哪裡拆遷就種到哪裡，哪些苗木利潤高就種植哪些苗木”。此外，還在他人名下虛造苗木、虛增大棚面積。



“鎮城建指揮部‘一把手’、村社‘一把手’均牽涉其中，與社會人員互相串通，共同侵吞或騙取補償款，甚至造成‘一張白條就可以拿錢’的荒唐現象。”啟東市紀委監委第六紀檢監察室主任陳思帥說。

