執紀執法為民　糾風治亂為民

圖為該區紀檢監察幹部在村級工程施工現場瞭解相關情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京7月28日電／據中央紀委國家監委網站報導，各地紀檢監察機關認真踐行以人民為中心的發展思想，堅持執紀執法為民、糾風治亂為民，推動解決群眾急難愁盼問題，把惠民生、暖民心、順民意的工作做到群眾心坎上。



浙江省台州市椒江區紀委監委聚焦村級小微權力運行開展嵌入式監督，堅決查處損害群眾利益的腐敗行為，助力鄉村振興高質量推進。

