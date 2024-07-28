深化整治招投標領域腐敗問題

中評社北京7月28日電／據中央紀委國家監委網站報導，“濟南高新區原黨工委委員、管委會副主任，濟南高新控股集團有限公司原黨委書記、董事長李昊，通過透露採購項目評分標準、授意請托人進行圍標串標等方式，幫助請托人順利中標多個項目……”日前，山東省紀委監委公開通報3起工程建設招標投標領域腐敗問題典型案件。



二十屆中央紀委三次全會在部署今年重點工作時指出，堅持個案查處與系統整治相結合，深化整治金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建工程和招投標等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗。各地紀檢監察機關聚焦工程建設招投標領域突出問題，部署開展專項整治，堅持懲治震懾、制度約束、提高覺悟一體發力，切實守護招投標公正公平。



自今年2月起，安徽省紀委監委在全省範圍內開展為期一年的工程建設招標投標領域腐敗問題專項整治。安徽省紀委監委印發專項整治工作方案，明確住建、交通、農業、水利及國企、高校的基建項目等整治重點，從黨委政府履行領導管理監督責任、招標投標法規制度等10個方面，嚴肅查處內外勾結、徇私舞弊、插手干預、暗箱操作、設租尋租、利益輸送、評標吃標、借標生財、監督缺位、履職不公等責任、腐敗、作風方面問題。



四川省紀委監委連續5年縱深推進工程招投標領域腐敗問題專項整治，省、市、縣三級聯動，對招標投標、代理機構、項目監管等各個環節突出問題進行系統治理，下大氣力鏟除腐敗滋生的土壤和條件。



把查辦案件作為有力抓手，紀檢監察機關深挖徹查違規招投標背後的責任、腐敗、作風等突出問題，持續釋放有腐必反、有貪必肅的強烈信號。



山東省紀委監委對該省紀檢監察機關2023年以來涉及招投標領域信訪舉報件和2023年以來全省工程建設招投標項目疑點問題進行比對分析，梳理分析一批重點問題線索進行督辦。同時，打通發改、財政、住建、交通、水利、公共資源交易等部門數據鏈接，搭建14類數據分析模型，通過資料采集、數據比對、信息研判等手段，著力發現招投標領域違紀違法問題線索。



緊盯工程建設招投標環節腐敗問題，湖北省黃石市紀委監委對接市政務服務管理局、公安機關等招投標事項監管部門，形成“政服移送問題、公安偵破問題、紀委深挖問題”的協作鏈條，從幹部違紀查串通招投標問題，從招投標問題查背後“靠山”，堅決斬斷官商勾結的利益鏈，形成有效震懾。

