保障農村供水工程廉潔高效

中評社北京7月28日電／據中央紀委國家監委網站報導，一陣山雨剛過，安徽省池州市九華山風景區又熱鬧了起來。日前，記者跟隨池州市紀委監委幹部來到景區鄉鎮走訪，瞭解當地建設農村供水工程，解決群眾“飲水難”的情況。



在閔園社區，走訪組來到村民鮑承紅經營的便民超市門口，看到自來水管已經完成鋪設。鮑承紅告訴記者，“過去我們接用山泉水，經常翻山越嶺找水源，遇上雨雪、乾旱就斷水，現在能接通自來水，是一萬個滿意。”在老田村樣山組，走訪組來到村民王剛家中，一擰開水龍頭，自來水噴湧而出，王剛告訴記者，“24小時都有水，水質也好。”



老田村樣山組位於九華山山腳，常住39戶，閔園社區位於九華山半山腰，共142戶居住，村民多年來靠取用山泉水、井水生活。記者跟隨走訪組一路觀察，看到沿途還分布著很多土菜館、民宿、觀光小院等經營場所。市水利局村鎮供水管理處副主任朱啟鵬說，九華山區地貌複雜，施工難度較大，加之近年來村民生活水平提高和鄉村旅遊發展，對供水穩定性、供水質量的要求更高，山泉水已經無法滿足生產生活需要，群眾“飲水難”問題凸顯出來。



接到群眾反映問題後，池州市紀委監委派出督查組來到閔園社區一帶現場調研督導，深入瞭解村民訴求，及時督促水利部門解決問題。在監督推動下，九華山城鎮供水提質改造和智慧水務項目得以實施，其中就包括閔園社區片區配水管網工程和老田村樣山組集中供水工程。為確保工程高效廉潔推進，九華山風景區紀檢監察工委靠前監督，督促風景區管委會相關職能部門和九華鎮深入調查研究，結合閔園社區實際情況對管網鋪設方案進一步細化，統籌推進供水、排水工程建設。對樣山組集中供水工程開展實地督查4次，聚焦供水工程招投標、資金監管、施工規範等重要環節，跟進監督供水點設置、資金使用、供水管養維保等方面情況，嚴防涉供水工程腐敗問題和不正之風。



不僅是九華山風景區，記者瞭解到，池州市今年在全市範圍內推進農村供水保障工作，將實施農村供水保障工程36處，投資4.89億元，解決82個自然村、1.43萬人的供水不穩定問題。同時，於5至10月組織開展農村供水工程建設質量突出問題專項整治，聚焦責任落實、運行管護等環節，對招標採購、項目實施、工程驗收、運行管護、水質保障、收取費用、執法監管等方面全面排查整改。

