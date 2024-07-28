提升金融服務實體經濟質效

中評社北京7月28日電／據中央紀委國家監委網站報導，金融是實體經濟的血脈，為實體經濟服務，滿足經濟社會發展需要，是金融的本分和根本宗旨。中央紀委國家監委派駐中央金融機構紀檢監察組找准切入點著力點跟進監督，推動提升金融服務實體經濟的效率和水平。



今年以來，中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組聚焦加快不動產投資信托基金（REITs）健康發展持續加大監督力度，督促證監會突出項目質量把關，提高審核註冊效率，強化全鏈條風險防控。



REITs將運營成熟穩定的基礎設施項目進行證券化，企業借此將收回的資金用於新的項目建設，在盤活存量資產、提高資源配置效率、促進投融資高效循環等方面具有獨特優勢，既可以讓大量沉澱的資產“活起來”、為新項目籌措資金，又能為老百姓提供兼具安全性、收益性、流動性的投資渠道，是服務實體經濟創新性普惠性金融產品的典型代表。駐中國證監會紀檢監察組緊盯資本市場服務實體經濟薄弱環節，聚焦REITs等金融產品加大監督力度，通過半年溝通會商、制發監督意見、發送工作提醒、開展監督檢查等方式，督促證監會系統持續抓好金融服務實體經濟等中心工作，充分釋放註冊制等重大改革的紅利效應，讓實體經濟享受到深化資本市場改革帶來的投融資便利。



銀行是服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石，在降低實體經濟融資成本，優化金融供給結構、維護金融安全等方面發揮著重要作用。聚焦提升金融服務實體經濟質效，中央紀委國家監委駐工商銀行紀檢監察組印發做好“五篇大文章”專項監督行動方案，全面梳理相關制度文件，建立清單台賬，通過審核把關意見辦法、列席會議、參加學習交流等形式做好跟進監督、過程監督，推動駐在單位完善頂層規劃、抓好措施落實。同時突出協同聯動，結合與總行牽頭部門聯繫溝通情況，指導相關一級機構紀委選准選好監督方向重點，有針對性地聚焦重點領域、短板弱項加強監督，為經濟社會發展提供高質量金融服務。



中央紀委國家監委駐中國銀行紀檢監察組將做好金融“五篇大文章”作為監督重點，結合駐在單位實際情況跟進督促落實。在推動金融支持鄉村振興方面，駐中國銀行紀檢監察組主要負責同志多次與黨委“一把手”及分管班子成員面對面溝通，督促健全組織架構，推動成立普惠金融管理委員會和鄉村振興工作領導小組，提出加強涉農貸款投放等5項工作建議。同時，通過與總行部門、一級機構“一把手”和班子成員等約談提醒，發出紀檢監察建議、監督意見函、工作提示函等方式，就做好助力提升新質生產力、支持民營經濟等開展常態化監督，有力保障黨中央關於金融服務實體經濟決策部署落實落細。

