紀檢改革護航全面改革

中評社北京7月28日電／據大公報報導，7月25日晚，海南省委原書記羅保銘涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，接受審查調查，成為下半年被打的“第一虎”。同一天，西藏自治區原黨委書記吳英傑，被免去全國政協常委、文化文史和學習委員會主任職務，撤銷政協委員資格。兩位前“封疆大吏”接連落馬，再度釋放了重拳反腐的強烈震懾力。



二十屆三中全會《決定》以大篇幅部署深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。其中的突出重點是：“深化整治權力集中、資金密集、資源富集領域腐敗，嚴肅查處政商勾連破壞政治生態和經濟發展環境問題。”



腐敗，是改革的天敵。尤其是政經問題交織、官商利益勾結的腐敗，是影響改革順利推進的最大障礙之一。近些年來被查處的雲南省委原書記秦光榮、陝西省委原書記趙正永等重大腐敗案件中，“一把手”與不法企業主沆瀣一氣，插手企業經營，大搞權錢交易，成為普遍存在的共性問題。



改革，說到底就是要不斷拆藩籬、破壁壘、補短板、拉長板，確保各種資源配置優化高效、經濟社會運行暢通安全。政商勾連的腐敗問題，毒害吏治生態，助長官員不作為、亂作為，勢必違背市場運行規律，破壞公平競爭，惡化正常營商秩序，將大眾利益異變為“小圈子”的囊中物，造成資源的嚴重錯配、巨大浪費。因此，深化紀檢監察改革，持續鍛造反腐鐵拳，是護航全面深化改革的重要保障。



三中全會明確提出，“推進向中管企業全面派駐紀檢監察組。”深化國資國企改革，是全面深改的重要一環。中管企業是國企的龍頭方陣，也是改革的中堅力量；同時，由於權力、資金、資源富集，也是尋租、“圍獵”的高發地帶。



2016年，中央紀委實現了對139家中央一級黨和國家機關派駐紀檢機構全覆蓋；2018年底又完成了向15家中管金融企業直接派駐紀檢監察組。目前，大多數央企的紀檢監察組屬於公司內設，其人員隊伍屬於公司。而派駐紀檢監察組，其人員隊伍是中央紀委國家監委的一部分，與所派駐的單位是監督與被監督關係，地位獨立，從而有效提高監督權威、加大反腐力度，為改革鋪路清障。