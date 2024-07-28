建激勵機制　讓人才留得住

中評社北京7月28日電／據大公報報導，《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，要完善實施區域協調發展戰略機制，推動京津冀、長三角、粵港澳大灣區等地區更好發揮高質量發展動力源作用。全國青聯委員、深圳市政協委員、新界社團聯會理事長譚鎮國向《大公報》記者說，《決定》為香港在大灣區的建設和未來發展繪制了清晰的藍圖，香港應該把握歷史性新機遇，更好發揮“超級聯繫人”角色作用，在更大的舞台上書寫出國際都市的精彩篇章。



譚鎮國說，作為粵港澳大灣區內的重要城市，香港有著獨特的優勢和挑戰。在目前的經濟形勢下，香港應該進一步加強與內地的經濟合作，拓展金融服務、科技創新等領域，提高自身的國際競爭力。



對於疫情後的“港人內地消費潮”，譚鎮國形容為“雙向奔赴”。他觀察到，大灣區生活圈的形態已經成熟，尤其是在新界與深圳的交界處，水貨問題已成過去，取而代之的是反向代購的現象，市民來往深圳、珠海不再只為﻿休閑，而是成為日常生活。譚鎮國建議，香港應該在口岸地帶打造“雙城生活經濟圈”，讓香港與深圳的融合發展不再只是口號，而是成為兩地居民生活的實際體驗。



《決定》中還提到了香港的另一個重要使命──成為國際高端人才的聚集地。譚鎮國認為，這是香港保持國際競爭力的關鍵。他強調，香港需要搭建一個國際化的人才舞台，並建立完善的人才培養和激勵機制，讓人才來得了、留得住。“單靠現有的財政誘因並不足夠，重點是如何進一步建立人才培養和激勵機制，為高端人才提供更多發展機遇和空間。”



總結而言，譚鎮國認為，《決定》為香港在大灣區的建設和未來發展繪制了清晰的藍圖。香港應更好發揮“超級聯繫人”的角色，為中國企業、中國品牌“走出去”提供便利，也助力國家將外企外資“引進來”，在加快形成新質生產力及創新驅動發展上有所作為。期待香港在更大的舞台上找到新的發展節奏，續寫國際都市的精彩篇章。