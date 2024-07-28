搭“數字灣區”快車　助港提升新質生產力

圖：2月27日，在深圳蛇口郵輪母港，工作人員查看5座電動垂直起降航空器盛世龍。（圖源：新華社） 中評社北京7月28日電／據大公報報導，中共二十屆三中全會《決定》中提出，完善實施區域協調發展戰略機制。推動京津冀、長三角、粵港澳大灣區等地區更好發揮高質量發展動力源作用。同時，深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接。



中山大學區域開放與合作研究院院長毛艶華表示，大灣區產業深度轉型升級，加快現代化產業體系的建設，才能更好適應經濟全球化的新局勢，繼而更好地發揮高質量發展動力源的作用。隨著數字灣區建設的不斷推進，資源配置將變得更加便捷。這不僅為大灣區內部帶來了新的增長動力，也為香港提供了“搭便車”提升生產效率的機遇，助力發展新質生產力。＼大公報記者 盧靜怡廣州報導



毛艶華強調，內地的創新模式，如平台經濟和共享經濟，已經展現出巨大的活力和潛力，為香港提供了寶貴的經驗借鑒。“香港通過積極參與大灣區的數字化轉型，不僅能夠提升自身的競爭力，還能在全球經濟中占據更有利的位置。”毛艶華表示，面對歐美製造業回流的背景，香港更要強化創科優勢，將現代產業體系的高端製造環節帶回香港，如集成電路、綠色製造等產業，都是香港未來發展新質生產力的主要發力點。



形成具國際競爭力科技成果



《決定》提到，建立未來產業投入增長機制，完善推動新一代信息技術、人工智能、航空航天、新能源等戰略性產業發展政策和治理體系。廣東財經大學全民數字教育學院院長黎友煥表示，大灣區擁有新一代電子信息、綠色石化、汽車等8個萬億元級產業集群，新型儲能、太陽能光伏等新興產業也在加快發展。他說：“粵港澳大灣區可在現有基礎上，進一步拓展合作領域，在《決定》鼓勵發展的量子科技等前沿領域，形成更多具有國際競爭力的科技成果。”



毛艶華補充指出，大灣區在推動技術革命性突破、生產要素創新性配置和產業深度轉型升級方面具有顯著的帶頭作用。目前大灣區有很多跨境合作產業園區，例如對於河套深港科技創新合作區等，可以嘗試在科技合作體制機制上進一步對接，打通科研、技術、產品轉化、金融領域的堵點。

