兩岸記者訪青銅峽　善用黃河兼顧民生與文旅

吳忠市青銅峽黃河大峽谷（中評社 李子寧攝） 中評社吳忠7月29日電（記者 李子寧）“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪團28日前來到吳忠市青銅峽黃河大峽谷旅遊區，感受寧夏善用黃河，兼顧民生和文旅發展的真實寫照。



據介紹，青銅峽黃河大峽谷旅遊區位於世界灌溉工程遺產寧夏引黃古灌區的核心地帶，是國家5A級旅遊景區、全國重點文物保護單位，也是文化和旅遊部發布的黃河主題國家級旅遊線路中的重要節點。旅遊區文化底蘊深厚，以黃河為紐帶，串連起青銅峽黃河鐵橋、寧夏水利博覽館、青銅峽水利樞紐、一百零八塔、大禹文化園、寧夏二十一景之“青銅長峽”“千年灌渠”等眾多人文和自然景觀，開發了十里長峽觀光游、皮筏漂流體驗游、健身徒步康養游、引黃灌溉研學游、大禹精神尋訪游、千年古塔探秘游、攔河大壩水工游等體驗項目，全方位展現了黃河文化的博大精深，鑄就了黃河金岸獨具特色的文化旅遊勝地。其中的青銅峽水利樞紐是黃河上第一座河床閘墩式水電站，也是新中國“一五”計劃的重點工程之一。工程於1967年投產發電，是一座以灌溉、發電為主，兼顧防洪、防凌等多種效益綜合性水利樞紐工程。



黃河大峽谷公司副經理沙向東向記者表示，現在青銅峽水利樞紐的功能除了發電外，同時兼顧排沙功能，每年的9月份會和黃河下游的小浪底水庫進行配合，進行3至4天的排沙，通過加大黃河流速，加快泥沙衝入海洋，為黃河兩岸的保護治理創造條件。另外，近年來還積極利用黃河大峽谷和青銅峽，發展文旅產業，光是到今年7月的遊客量就已經超過了50萬，預計今年全年的遊客量會比去年增加40%以上，帶來超過2000萬的文旅。他還說，作為世界旅遊目的地，除了要做好國內的市場，也要逐步打開港澳台地區和國際市場，通過參加旅遊博覽會，對外宣介青銅峽黃河大峽谷，展示中華文化和黃河文化，吸引更多的遊客前來。



“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪活動由國務院台灣事務辦公室新聞局與中華全國新聞工作者協會台港澳工作部共同組織。來自兩岸及香港的媒體記者將在7月25－31日期間，赴寧夏銀川、吳忠、中衛等地，全方位、多角度瞭解寧夏社會經濟文化發展狀況。

