快評：王毅提醒布林肯必須處理好台灣問題

中評社快評/中國外交部長王毅7月27日在老撾萬象應約會見美國國務卿布林肯，雙方就當前中美關係交換意見。談到台灣問題王毅表示，台灣是中國的一部分，過去不是、將來更不會是一個國家；“台獨”與台海和平水火不容；“台獨”勢力每挑釁一次，我們必會反制一次，不斷壓縮“台獨”空間，朝著實現完全統一的目標努力。布林肯則表示，美方積極致力於穩定美中關係，堅持一個中國政策，期待同中方保持經常性溝通，願管控好雙方分歧，避免誤解誤判。



王毅的涉台表述，立場清晰、堅定，提醒意味很明顯，即：台灣是中國的一部分，台灣問題是中國的內政問題，美國無權干涉；“台獨”與台海和平穩定水火不容，中國大陸反對、打擊、懲戒“台獨”勢力絕不手軟；實現國家的完全統一是努力的目標；美國必須恪守一個中國原則，履行不支持“台獨”的承諾，不要給“台獨”勢力反出錯誤訊號。



對於中國的涉台立場，布林肯心知肚明，並重申堅持一個中國政策，願管控好雙方的分歧。



從王毅與布林肯的會談可以看出，中美都希望積極穩定兩國關係，但正如王毅所說，中美關係面臨的風險仍在積聚，挑戰也在上升，仍處在止跌企穩的關鍵當口，需要管控風險，妥處分歧。為此，美國如何把堅持一個中國政策及不支持“台獨”的表態落到實處至關重要。

